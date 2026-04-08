Кто станет главной звездой финала женской Суперлиги по волейболу?

На первых ролях – две доигровщицы, которые делают всё, чтобы дотянуть «Заречье-Одинцово» и «Динамо-Ак Барс» до чемпионства.

Женский чемпионат России – 2025/2026 вступил в финальную стадию. В этом сезоне главный трофей страны разыграют между собой «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Чтобы забрать победу, нужно выиграть три встречи из пяти. И первый шаг к цели уже сделали казанские волейболистки, обыгравшие команду Константина Ушакова в стартовом матче золотой серии.

Одну из ключевых ролей в первой встрече исполнила доминиканская доигровщица Казани Брайелин Мартинес. Волейболистка была неудержима в атаке: 20 выигранных мячей без единой ошибки и только три раза её удары смогли закрыть блоком. А ещё доминиканка оказалась самым результативным игроком на блоке, поставив пять «чехлов». Поэтому и показатель полезности был самый высокий среди всех волейболисток матча – плюс 19!

Но и у «Заречья» был лидер – капитан команды Ольга Бирюкова. Доигровщица вновь получила львиную долю передач от связующей (49), вот только забить смогла всего 10 мячей. Ещё три очка волейболистка выиграла на блоке и подаче. И даже с этими, казалось бы, скромными цифрами доигровщица оказалась лучшей по итогам первого финального матча в подмосковном клубе.

На противостояние доигровщиц Брайелин Мартинес и Ольги Бирюковой стоит обратить особое внимание, потому что именно от их игры и физического состояния будет зависеть очень многое в финальной серии.

На чьей стороне цифры?

Для начала обратимся к статистике, которая, кстати, чуть изменилась после первого сыгранного матча. Да, обе волейболистки по-прежнему входят в топ-10 по набору очков и располагаются на соседних позициях. Однако если Бирюкова так и осталась на седьмой строчке с 461 очком, то Мартинес, обогнав соперницу, поднялась с восьмого места на шестое (467 забитых мячей).

Волейболистки продолжают использовать свои сильные стороны: Ольга – скорость, Брайелин – мощь. Но если оглянуться на первый матч в Казани, то доминиканка сыграла намного чище и стабильнее в нападении, Ольга же нередко допускает одну и ту же ошибку – заступ трёхметровой линии при атаке с задней линии. Это периодически подводит доигровщицу «Заречья».

Если сравнивать по отдельным элементам, то доминиканская волейболистка доминирует на блоке – 58:41, однако подача-приём остаётся за зареченкой: подача – 30:13, приём 48% – 29%, и это при том, что Бирюкова касалась мяча вдвое чаще (729:354). Но что интересно, «Заречье» пока не попыталось воспользоваться слабостью Мартинес. Подмосковные волейболистки не стали грузить Брайелин, хотя из семи приёмов у неё было всего 29% позитива. Ольга дала 42% качества, но и ошиблась больше – четыре раза. В атаке практически равенство – 396:390, однако если доминиканка держит результативность на уровне 43%, то у капитана «Заречья» она чуть-чуть просела – до 35%.

У Бирюковой финалов больше!

Что касается опыта участия волейболисток в золотых сериях, то для Брайелин Мартинес это третий заход из трёх возможных. В сезоне-2023/2024 в составе казанского «Динамо» доминиканка поднялась на первую ступень пьедестала. Через год – остановилась в шаге от золота чемпионата. Тогда участие в финальной стадии смазалось из-за травмы, полученной в третьем матче серии. Волейболистка хоть и вернулась в старт в пятой игре, не спасла Казань от проигрыша. После каждого финального розыгрыша доминиканка входила в символическую сборную как одна из двух лучших доигровщиц.

В этом сезоне Брайелин Мартинес продолжает держать высокую планку своей личной игры и очевидно старается сделать всё возможное, чтобы этот финал закончился вторым для неё чемпионским титулом в России.

Но для Ольги Бирюковой это будет уже пятый финал! И любопытно, что в четырёх предыдущих волейболистка выступала как раз за казанский клуб: Бирюкова – трёхкратная чемпионка страны и серебряный призёр 2017 года. Но если тогда волейболистка была по большей части резервным игроком, то сейчас она прочный игрок основы, за плечами которого уже имеется колоссальный опыт. Да и нагрузку в нападении доигровщица несёт огромную. Чего только стоят прошлогодние бронзовые противостояния с «Ленинградкой» в чемпионате и Кубке России, а также матчи этого года. Доигровщица уже помогла своей команде сделать шаг вперёд по сравнению с прошлогодним результатом. Посмотрим, хватит ли сил на финальную стадию.