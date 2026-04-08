Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Заречье‑Одинцово» во втором матче финальной серии чемпионата России
Казанское «Динамо» одержало победу над подмосковным «Заречье‑Одинцово» во втором матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3–1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20).
Счет в серии до трех побед стал 2–0 в пользу «Динамо». Следующая игра между командами пройдет 12 апреля в Одинцово.
