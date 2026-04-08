Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Заречье‑Одинцово»

Казанское «Динамо» одержало победу над подмосковным «Заречье‑Одинцово» во втором матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3–1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20).

Счет в серии до трех побед стал 2–0 в пользу «Динамо». Следующая игра между командами пройдет 12 апреля в Одинцово.

