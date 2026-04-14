Почему именно «Динамо-Ак Барс» стало чемпионом? 5 причин, которые привели к победе

Больших секретов у Казани нет. Но по сравнению с прошлым сезоном кое-что серьёзно изменилось.

Женская волейбольная Суперлига-2025/2026 подошла к концу. Все матчи сыграны, все медали нашли своих обладателей. Интересно, что все призёры этого розыгрыша сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном. Московское «Динамо» вернулось на пьедестал после двух лет без медалей, «Заречье-Одинцово» с третьего места поднялось на второе. А казанское «Динамо-Ак Барс» вернуло себе чемпионство после серебра в 2025-м.

Команда Зорана Терзича, победив в регулярке, и в плей-офф подтвердила своё превосходство. Казанские волейболистки лишь раз оступились на этой дистанции, проиграв третий матч полуфинальной серии столичному «Динамо». Как знать, может, эта подножка и стала важной мотивацией уже для главного финала, в котором клуб из Татарстана был практически безупречен.

Командная игра

Начнём с того, что «Динамо-Ак Барс» действовало как настоящая команда, в которой все заявленные игроки могут выйти на площадку и помочь партнёрам. При этом не страдает ни качество игры, ни её итоговый результат. Команда перестала быть заложником стараний одного звёздного игрока, как это было в случае с Брайелин Мартинес в финале прошлого года. Тогда травма основного бомбардира явно выбила всю казанскую команду из колеи.

В этом сезоне Зорану Терзичу удалось поменять рисунок игры. Теперь у «Динамо» нет явного перекоса в сторону кого-то из лидеров. Хотя ещё в финале Суперкубка сербский наставник был недоволен, что акцент на передачах делается на Гонсалес и Мартинес. Однако уже под занавес регулярки Казань играла практически резервным составом и всё равно побеждала.

Травмы стали серьёзной первой проверкой на прочность. В развязке предварительного этапа Терзич недосчитался пятерых ключевых игроков: Карполь, Енина, Гонсалес, Мартинес и Реброва наблюдали за происходящим со стороны. Поэтому Юлии Столбовой и Екатерине Гатиной пришлось играть не только за себя, но и за подруг по команде. И с этой нагрузкой резервные нападающие не просто справились, а справились на отлично!

Надёжный лидер

Но то, что в составе все игроки были готовы проявить себя наилучшим образом, не обесценивает усилий лидера. Брайелин Мартинес – локомотив казанской команды. Доигровщица является главным раздражителем для соперников уже третий сезон.И пока никто не может подобрать противоядие, чтобы справиться с мощью её атак. В этом розыгрыше доминиканская волейболистка также была задействована во всех ключевых моментах. Однако теперь Мартинес делит нагрузку в нападении с другими игроками атаки, что существенно затрудняет жизнь блокирующим соперника и отвлекает внимание от доминиканки.

В двух прошлых сезонах Мартинес участвовала в негласной дуэли с Эбрар Каракурт из «Локомотива», в которой обе волейболистки тянули свои команды к чемпионству. В этом финале «место» турчанки заняла Ольга Бирюкова из «Заречья», а победа осталась за доминиканской волейболисткой.

Опыт и стабильность

Команда Зорана Терзича умеет включать «режим убийцы» в финальной стадии. Многие конкуренты пасуют в решающей момент: кто-то не готов физически, у кого-то сказывается недостаток опыта, ну а кто-то не может справиться с давлением. И лишь у «Динамо-Ак Барс» инстинкт победителя срабатывает всегда. Поэтому неудивительно, что казанские волейболистки доминируют на внутренней арене уже третий год, коллекционируя всевозможные трофеи.

Например, «Уралочка», которая так здорово смотрелась в регулярном чемпионате и завершила его серией из 15 побед, оказалась просто не готова к плей-офф и не добралась даже до медалей. «Ленинградка», которую ещё перед началом сезона многие записывали в главные претенденты на медали, провела в итоге очень неоднозначный турнир. То же самое можно сказать и про московское «Динамо», которое сменило двух наставников за сезон, но всё-таки поднялось на пьедестал. «Заречью», добравшемуся до финала, не хватило исполнителей атак. Потому что на одной Бирюковой всю серию не вывезешь. А, например, в третьем матче Сперскайте реализовала всего 8% атак (1 из 12), у пары диагональных Младенович – Бярда четыре забитых мяча на двоих.

А обидевший Казань ровно год назад калининградский «Локомотив» после ухода Каракурт, Воронковой и Филиштинской серьёзно просел.

Прогрессирующие игроки

Сюрпризом для многих, в том числе и для главного тренера Зорана Терзича, стали три игрока резерва, добившиеся большого прогресса в завершившемся сезоне. Это Юлия Столбова, Екатерина Гатина и Камилла Реброва.

Столбова удачно подменяла Гонсалес. Её прогресс не остался без внимания наставника, который в своём интервью признался, что Юлия даже превзошла ожидания. Екатерина Гатина продемонстрировала невероятный уровень, став лидером на несколько матчей. Но, увы, травма смазала ей концовку.

А доигровщица Камилла Реброва достойна отдельного внимания. 19-летняя волейболистка показала невероятную игру в «золотом» финале. Волейболистка справилась с колоссальной нагрузкой на приёме, коснувшись мяча 133 раза и всего пять раз допустив ошибку. Но, имея такой объём в приёме, Камилла и в атаке не отставала от своих коллег Мартинес и Гонсалес. А в заключительном матче Реброва устроила настоящий бенефис во втором сете, забив восемь мячей из 14. Поэтому после матча слова похвалы от Терзича не заставили себя ждать: «Для меня большим сюрпризом стала сегодня игра молодой Камиллы Ребровой. Она выдержала и прием, и блок, и атаку!»

Тренер-победитель

Ну и какая же победная стая без вожака? Главный тренер Зоран Терзич – наставник, который точно знает секрет успешной игры. С ним «Динамо-Ак Барс» не пропустило ни одного финала. Это тренер с колоссальным опытом, который не боится рисковать, а задачки со звёдочкой щёлкает как орешки. Поэтому, каким бы ни был состав казанского клуба, Терзич готов вести его к победам.