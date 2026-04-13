Умер бывший глава Всероссийской федерации волейбола Валентин Жуков

Бывший президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Валентин Жуков умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

Причина смерти не уточняется. Информация о прощании будет сообщена позднее.

"Российский волейбол понес огромную утрату. Авторитет, харизма и характер Валентина Васильевича оказывали большое влияние на возможности развития нашего вида спорта. Его грамотность и профессионализм помогали принимать исключительно взвешенные и компетентные решения. Валентин Васильевич был порядочным человеком, замечательным другом и великолепным специалистом", - говорится в заявлении пресс-службы ВФВ.

Жуков возглавлял ВФВ с 1991 по 2004 год. С 2006 года он был почетным президентом ВФВ. Жуков работал с молодежными и юношескими сборными СССР.