Дзюба может перейти в клуб, который близок к выходу в РПЛ
Артем Дзюба может продолжить карьеру в московском клубе. По информации источника, нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Родине". Сообщается, что это может произойти с высокой долей вероятности, если московский клуб выйдет по итогам текущего сезона в РПЛ.
Отмечается, что футболист хочет поиграть на высоком уровне еще минимум один сезон. Также Дзюба хотел бы перебраться в столицу. Поэтому, вариант с "Родиной" игроку очень интересен.
Подчеркивается, что возможное приглашение 37-летнего игрока уже обсуждался и руководством "Родины", но окончательное решение еще не принято.
Дзюба выступает за "Акрон" с сентября 2024 года. Его действующий контракт с тольяттинцами истекает этим летом.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"