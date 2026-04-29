"Зенит" сравнял счет с "Уралмашем" в серии плей-офф баскетбольной Единой лиги

Питерский "Зенит" крупно обыграл на своей площадке екатеринбургский "Уралмаш" - 92:64 и сравнял счет 1/4 финала плей-офф Единой лиги - 1:1. Теперь серия, которая продолжается до трех побед одной из команд, переезжает на Урал.

Первый матч в Санкт-Петербурге преподнес пока главную сенсацию этого плей-офф. "Зенит", располагающий едва ли не лучшим подбором игроков в Единой лиге, неожиданно уступил "Уралмашу" - 78:85. С учетом регулярного чемпионата для питерцев это поражение стало вторым кряду на домашнем паркете от команды из Екатеринбурга.

Во второй игре сюрприза уже не случилось. "Зенит" проделал работу над ошибками и здорово сыграл командно. Сразу шесть баскетболистов преодолели отметку в 10 набранных очков. Прекрасный матч провел центровой Андрей Мартюк, оформивший дабл-дабл (двузначный показатель по двум основным параметрам): к 11 очкам он добавил 10 подборов.

- Мы выполнили много правильных действий в защите в третьей четверти, но, думаю, если ты хочешь играть и побеждать против такой хорошей команды, как "Уралмаш", нужно играть все 40 минут. Десяти минут недостаточно, - резюмировал черногорский рулевой "Зенита" Деян Радоньич.

А его визави Антон Юдин посетовал, что "Уралмаш" во втором матче "играл слишком мягко для плей-офф". "Мы ничего не смогли создать в нападении. Полностью заслуженная победа "Зенита", - добавил специалист.

В противостоянии казанского УНИКСа и московской МБА-МАИ пока все предсказуемо. Казанцы уверенно выиграли второй матч - 83:63 и со спокойной душой едут продолжать серию в столиц.