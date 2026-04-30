Волейбольный «Локомотив» извинился перед болельщиками

Пресс-служба новосибирского «Локомотива» выступила с заявлением по поводу инцидента с охраной на матче чемпионата России по волейболу.

Охрана спорткомплекса «Локомотив-Арена» отказалась пропускать на трибуну семью с плакатом, на котором ребенок изобразил волейбольный мяч желто-синего цвета. Отцу девочки пришлось прямо у пункта досмотра закрашивать желто-синий мяч черным маркером. После этого их пропустили.