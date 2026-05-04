Тренер Ушаков подвел итоги сезона для ЖВК «Заречье»

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Константин Ушаков прокомментировал победу своей команды в финале женского Кубка России. Клуб из Подмосковья выиграл у «Уралочки-НТМК» на тай-брейке со счётом 3:2 (22:25, 10:25, 25:16, 25:17, 21:19).

«Эмоций не осталось. Я доволен 100%. Поучаствовали в трёх финалах в этом сезоне, наконец-то, счастье улыбнулось нам. Отыграться с 0:2 по партиям в финале – это мощно. Но так начинать нельзя, потому что … я не знаю. Когда ты падаешь, очень сложно встать. Спасибо девчонкам, что нашли в себе силы, что нашли в себе возможности, нашли правильные решения и смогли подняться. У Бровикной что-то с коленом, я пока точно не могу сказать. То, что она вернулась в игру – это показатель. Показатель того, что мы создали очень, очень хороший коллектив, который добился результата», — приводит слова Ушакова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.