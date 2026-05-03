Форвард "Акрона" Дзюба: пока ничего не знаю по травме

Российский нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что пока ничего не знает о степени серьезности своей травмы, полученной в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Его слова приводит "Матч ТВ". "Пока ничего не знаю по травме. Завтра только будет МРТ", - сказал он. Дзюба получил повреждение и был вынужден покинуть поле на 58-й минуте. Вместо него вышел Стефан Лончар. Встреча "Акрона" и "Краснодара", которая состоялась в Самаре на стадионе "Солидарность Арена", завершилась с результатом 0:1 в пользу "быков". Единственный гол в этой встрече оформил Кордоба на 72-й минуте, его ассистентом выступил Эдуард Сперцян. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. "Краснодар" после этой победы вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 63 очка, что на балл больше, чем у идущего вторым петербургского "Зенита". "Акрон" расположился на 12-й строчке, набрав 27 баллов.