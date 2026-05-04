Губерниев прокомментировал победу россиянки в Лиге чемпионов по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал настоящей кудесницей волейбола российскую доигровщицу Марину Маркову, выигравшую в составе турецкого «Вакыфбанка» Лигу чемпионов среди женских команд.
В финале «Вакыфбанк» победил другую турецкую команду «Эджзаджибаши» в четырех сетах — 25:20, 25:21, 21:25, 25:18. Маркова набрала 26 очков, став второй по результативности в своей команде.
— Несмотря на то что я огромный фанат Арины Федоровцевой и большой поклонник вообще всей их семьи, в этом году историю творила Маркова, конечно. Я видел фрагменты ее игры, она настоящая кудесница волейбола. Как она играет, что она творит… Гордость, радость и счастье за наших женщин и российский волейбол. Она молодец. Теперь несложно было бы представить, какой бы была наша сборная — но увы и ах, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Михайлов об отставке Челестини: «Во время зимней паузы, грубо говоря, не тем занимались. Нет результата — нет тренера»
Кузнецов о желании возглавить ЦСКА: «Как можно было бы отказаться от такого предложения? Это мой клуб, за который я болею»
Губерниев — о победе Марковой в Лиге чемпионов: «Настоящая кудесница волейбола»
Михайлов об отставке Челестини: «Во время зимней паузы, грубо говоря, не тем занимались. Нет результата — нет тренера»
Кузнецов о желании возглавить ЦСКА: «Как можно было бы отказаться от такого предложения? Это мой клуб, за который я болею»
Губерниев — о победе Марковой в Лиге чемпионов: «Настоящая кудесница волейбола»