Российская волейболистка выиграла Лигу чемпионов

«Финал четырёх» для «Вакифбанка» вышел очень драматичным. Но наша соотечественница протащила команду к победе!

«Финал четырёх» женской Лиги чемпионов – 2025/2026 заставил понервничать и наших болельщиков, несмотря на то что клубы из России в турнире не участвуют. Однако в борьбе за медали участвовала российская волейболистка Марина Маркова. В финале её «Вакифбанк» одержал уверенную победу, но перед этим команда умерла и заново воскресла в полуфинале.

И воскресила её именно Марина.

Валидольные полуфиналы

В «Финал четырёх» две сильнейшие волейбольные лиги мира не пропустили соперниц из других стран. В первом полуфинале турецкому «Вакифбанку» Марковой предстояло сразиться с действующим чемпионом – итальянским «Конельяно». В параллельном матче турецкий «Экзачибаши», в котором играет хорошо знакомая нашим болельщикам Эбрар Каракурт, встретился с итальянским «Савино Дель Бене» («Скандиччи») в составе которого, кстати, была экс-россиянка Екатерина Антропова.

Противостояние «Вакифбанка» и «Конельяно» получилось по-настоящему валидольным – в лучших традициях финала лондонской Олимпиады, если позволите такое сравнение. При счёте 2:0 и 24:22 в третьем сете «Конельяно» уже почти праздновал выход в финал Лиги чемпионов. Именно в этот момент турецкий клуб включился в борьбу за свою последнюю возможность выиграть главный трофей сезона. Усилиями Тияны Бошкович и Марины Марковой «Вакифбанк» выиграл сет со счётом 29:27 и продолжил матч в четвёртом, а потом и в пятом сете. Маркова и Бошкович выжали из себя всё и привели турецкий клуб к победе – 3:2 (22:25, 18:25, 29:27, 25:23, 15:11).

Во втором полуфинале борьба была не менее острой. «Экзачибаши» и «Скандиччи» покатали себя и болельщиков на эмоциональных качелях. Турецкая команда уступила в первом сете, но взяла два следующих. В четвёртой партии итальянки выстояли, однако на тай-брейке были разгромлены 8:15.

Триумф «Вакифбанка»

За бронзу боролись два итальянских клуба. «Конельяно» уже восемь сезонов подряд держит в страхе всю Серию А1, выигрывая титул за титулом, и в этот раз сопернику не уступил. Бронзовый призёр чемпионата Италии был повержен со счётом 3:0. «Конельяно» с лёгкостью обеспечил себе эту бронзу.

Похожая история получилась и в финале. Бронзовый призёр Лиги Султанлар «Экзачибаши» закономерно уступил чемпиону страны последних двух лет и обладателю Кубка Турции «Вакифбанку» со счётом 1:3.

Главной звездой и MVP «Финала четырёх» стала Тияна Бошкович. И в полуфинале, и в финале турнира сербка становилась самым результативным игроком. Бошкович отдала 10 лет своей карьеры «Экзачибаши», но только в составе «Вакифбанка» смогла добраться до главных титулов.

Марина Маркова уступала Тияне совсем чуть-чуть. Впрочем, в таких встречах о конкуренции между игроками атаки речи не идёт: все работают на благо команды, и в этом смысле Марина, конечно, внесла колоссальный вклад в итоговый успех «Вакифбанка».

Сложно поверить, что ещё три года назад о Марине не знал практически никто. А сегодня она двукратная чемпионка Турции, обладательница Кубка Турции, обладательница двух титулов самого ценного игрока турнира и теперь – победительница Лиги чемпионов. Настоящая мировая звезда!