Российская волейболистка вошла в символическую сборную Лиги чемпионов

Марина Маркова вошла в символическую сборную Лиги чемпионов, Бошкович – MVP
В Стамбуле завершился «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов. По его результатам сербская диагональная «Вакифбанка» Тияна Бошкович признана самым ценным игроком турнира.
25-летняя россиянка Марина Маркова вошла в символическую сборную как лучшая доигровщица. Компанию ей составила турчанка Эбрар Каракурт, которая в прошлом сезоне представляла калининградский «Локомотив», а теперь играет за «Экзачибаши».
Символическая сборная женской Лиги чемпионов:
MVP: Тияна Бошкович («Вакифбанк»).
Связующая: Йонна Волош («Конельяно»).
Диагональная: Тияна Бошкович («Вакифбанк»).
Доигровщицы: Марина Маркова («Вакифбанк») и Эбрар Каракурт («Экзачибаши»).
Блокирующие: Шинед Джек-Кысал («Экзачибаши») и Зехра Гюнеш («Вакифбанк»).
Либеро: Симге Акёз («Экзачибаши»).
Тренер: Джованни Гуидетти («Вакифбанк»).