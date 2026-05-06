Российской волейболистке предложили играть за сборную Турции

Российской волейболистке Марковой предложили играть за сборную Турции
Президент Турецкой федерации волейбола Мехмет Акиф Юстюндаг предложил российской волейболистке клуба "Вакыфбанк" Марине Марковой выступать за сборную Турции. Об этом сообщает портал Politika.
"Если она захочет, наши двери всегда открыты. Мы открыты и прозрачны в этом отношении", - сказал Юстюндаг.
Он отметил, что спортсменка внесла весомый вклад в игру команды и по характеру похожа на турчанку.
Ранее ТАСС сообщал, что Маркова стала победительницей Лиги чемпионов в составе турецкого "Вакыфбанка". В финале "Вакыфбанк" обыграл другой клуб из Стамбула "Эджзаджибаши" со счетом 3-1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:18). Маркова набрала 26 очков. Она впервые стала победительницей Лиги чемпионов. Спортсменка выступает за "Вакыфбанк" с 2024 года. В составе команды россиянка становилась двукратной чемпионкой Турции и победительницей кубка страны.