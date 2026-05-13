Сборную Белоруссии по волейболу допустили до международных соревнований

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске национальных сборных Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации, сообщает пресс‑служба Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Белорусская федерация волейбола (БФВ) получила письмо за подписью президента FIVB Фабио Азеведо, в котором изложены решения заседания административного совета.

— Следуя рекомендациям МОК, административный совет принял решение допустить национальные сборные Белоруссии по волейболу к турнирам под эгидой организации. Это решение касается и сборных по пляжному волейболу всех возрастов, — говорится в тексте решения.

В мае исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил, что больше не рекомендует вводить какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая командные дисциплины и виды спорта, в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий.

Ранее Международная федерация волейбола приняла решение о допуске молодежных сборных Белоруссии и России к соревнованиям FIVB с 1 января 2026 года.