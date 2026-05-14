Московское «Динамо» обыграло «Зенит» из Петербурга и вышло в полуфинал Кубка России

Мужской волейбольный клуб «Динамо» М (Москва) одержал уверенную победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках матча группового этапа «Финала шести» Кубка России – 2026. Встреча, прошедшая на стадионе «Динамо» в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:20) в пользу действующих чемпионов России.

Таким образом, московское «Динамо» с первого места в группе «A» вышло в полуфинал Кубка России.

Согласно регламенту «Финала шести» мужского Кубка России, шесть клубов разбиты на две группы по три команды. Сначала они сыграют в круг внутри своей тройки. По итогам этих матчей по двое сильнейших из каждой группы выйдут в полуфинал.