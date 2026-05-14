Волейболистка Хлебникова вошла в состав «Локомотива»

В состав женской команды клуба «Локомотив» Калининградской области, вошла 26-летняя российская волейболистка Ольга Хлебникова. Она займет позицию связующей.

Хлебникова родом из Нефтекамска (Республика Башкортостан), с 8 до 13 лет занималась волейболом в ДЮСШ в Екатеринбурге, где её первым тренером стал Игорь Казаков. До этого Ольга Хлебникова была в составах клубов «Уралочка-НТМК» (2023 — 2026), в составе которого завоевала серебро Кубка России в 2026 году, «Енисей», где дебютировала в Суперлиге (2022 — 2023), «Уфимочка-УГНТУ» (2020 — 2022), «Протон» (2017 — 2020) и «Динамо-Метар» (2014 – 2017).