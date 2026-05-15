Всероссийская федерация волейбола проведет турнир с участием нескольких стран

Всероссийская федерация волейбола планирует провести в Уфе турнир, в котором примут участие несколько стран. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Онлайн» со ссылкой на свои источники.

Согласно источнику, предполагается, что в состав стран-участниц войдут Россия, Беларусь, Куба и Египет. Турнир должен состояться с 20 по 23 августа.

Белорусские волейболисты накануне получили допуск до международной арены с флагом и гимном, вместе с тем Международная федерация волейбола не отменила санкции со спортсменов из России.

Кубинская мужская сборная в мировом рейтинге располагается на 12-м месте, сборная Египта — на 27-м.