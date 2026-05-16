Результаты матчей плей-аута мужской Суперлиги по волейболу на 16 мая

Сегодня, 16 мая, прошёл второй матч серии плей-аута мужской Суперлиги по волейболу, по результатам которой решится, какой из клубов сможет продолжить выступать в высшем дивизионе чемпионата России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Волейбол. Суперлига – 2025/2026. Плей-аут. Результаты матчей на 16 мая:

МГТУ Москва – «Югра-Самотлор» Нижневартовск — 3:2 (23:25, 25:23, 11:25, 26:24, 15:13).

Счёт в серии стал 2-0 в пользу МГТУ. Следующая игра пройдёт 20 мая в Нижневартовске.

Действующим чемпионом России является московское «Динамо». В финале команда обыграла «Зенит-Казань» — 3-0.