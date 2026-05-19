Россиянка войдет в Международный зал славы волейбола

Двукратная чемпионка мира в составе сборной России Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола (IVHF).

© Sports.ru

Об этом сообщила пресс‑служба организации. Торжественная церемония состоится в Холиоке (США) 17 октября.

Гамовой 45 лет, она побеждала на двух чемпионатах мира (2006, 2010), чемпионатах Европы (1999, 2001), а также два раза становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).

На клубном уровне Гамова выигрывала Лигу чемпионов (2014) в составе казанского «Динамо».