Россиянка войдет в Международный зал славы волейбола

Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола
Двукратная чемпионка мира в составе сборной России Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола (IVHF).
Об этом сообщила пресс‑служба организации. Торжественная церемония состоится в Холиоке (США) 17 октября.
Гамовой 45 лет, она побеждала на двух чемпионатах мира (2006, 2010), чемпионатах Европы (1999, 2001), а также два раза становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004).
На клубном уровне Гамова выигрывала Лигу чемпионов (2014) в составе казанского «Динамо».
