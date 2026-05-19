Российская волейболистка планирует поехать в США на церемонию введения в Зал славы

Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Екатерина Гамова планирует отправиться в США на церемонию введения в Международный зал славы волейбола. Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что Гамову введут в Зал славы. Торжественная церемония состоится 17 октября в Холиоке (штат Массачусетс).

"Планирую туда добраться. Это будет в октябре, и я думаю, что мы как-то этот вопрос решим, проработаем вопрос получения американской визы", - сказала Гамова.

"Безусловно, я была очень счастлива и рада, был счастливый шок, я не рассчитывала, что меня введут. Слишком большой была конкуренция с бразильскими игроками, армией бразильской поддержки. Я была просто рада тому, что меня номинировали", - сказала она.

Последним россиянином, принятым в зал славы волейбола, был олимпийский чемпион 2012 года Сергей Тетюхин. Он был принят в 2021 году.