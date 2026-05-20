Россиянку введут в Международный зал славы волейбола. Что это означает?

Санкции не помешали увековечить заслуги блестящей российской спортсменки.

В середине мая российский спорт получил неожиданную и приятную новость. Чемпионку мира и двукратного призёра Олимпиад Екатерину Гамову введут в Международный зал славы волейбола. История удивительная, если учесть, что наши волейболисты уже четвёртый год отстранены от мировых стартов.

Как же это произошло? Почему именно Гамова? Мы разобрались!

Что за Зал славы волейбола?

Международный зал славы волейбола – это музей, посвященный самым знаковым личностям в истории волейбола. Он находится в Холиоке, штат Массачусетс, США.

Список почётных членов Зала славы был открыт в 1985 году и с тех пор пополняется ежегодно.

Международный зал славы волейбола – самостоятельная организация, которая никак не связана с Международной федерацией волейбола (FIVB). Следовательно, санкции, которые накладывает FIVB, никак не влияют на действия представителей Зала славы.

Как попадают в Зал славы?

Чтобы попасть в число кандидатов на введение в Зал славы, нужно сначала подать заявку. После этого жюри отбирает лонг-лист, который выносится на голосование. В нём принимают участие как почётные члены Зала славы (тренеры и спортсмены), так и простые болельщики.

Тот, кого активнее всего поддержали фанаты, получает дополнительный балл. Он прибавляется к оценке жюри из мира волейбола.

Чтобы попасть в Зал славы, нужно получить больше 75% голосов.

За что выбрали Гамову?

В 2026 году в Зал славы введут Екатерину Гамову и ещё восемь человек: Ари Граса, Фаби (экс-президент FIVB) Алвим, Жоэль Деспань (оба – игроки в волейбол), Алисон Серутти, Эйприл Росс (оба – пляжный волейбол), Лорана Тилли (тренер), Дениса Ле Брейи (параволейбол), Такаси Симояму (арбитр).

Гамову выбрали за её успехи в волейболе (два серебра на Олимпийских играх, по два золота на чемпионатах мира и Европы, победы в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира), а также за неподражаемый стиль игры.

«Гамова признана одним из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола. Она стала международной иконой благодаря сочетанию роста, силы, мастерства и стабильности. Её глобальное влияние, неизменное превосходство и незабываемые выступления помогли определить целую эпоху женского волейбола и вдохновили будущие поколения спортсменов по всему миру», – говорится на сайте Международного зала славы волейбола.

Кто ещё из россиян мог попасть в Зал славы?

Гамова не единственная представительница России, которая претендовала на введение в Зал славы. В лонг-листе в 2026 году также оказались олимпийский чемпион 1980 года Юрий Панченко и Владимир Алекно, который привёл сборную России к золоту ОИ-2012.

К сожалению, в финальный список Алекно и Панченко не попали из-за недостатка голосов.

Как отреагировала Гамова?

Екатерина призналась, что не ожидала попадания в Зал славы.

«Безусловно, я была очень счастлива и рада, был счастливый шок, я не рассчитывала, что меня введут. Слишком большой была конкуренция с бразильскими игроками, армией бразильской поддержки. Я была просто рада тому, что меня номинировали», – сказала она в интервью ТАСС.

Также Гамова сообщила, что намерена приехать на официальную церемонию введения в Международный зал славы волейбола.

«Планирую туда добраться. Это будет в октябре, и я думаю, что мы как-то этот вопрос решим, проработаем вопрос получения американской визы», – добавила она.

Когда и где пройдёт церемония?

Церемония введения в Международный зал славы волейбола пройдёт в главном здании организации в Холиоке. Красивое мероприятие запланировано на 17 октября 2026 года.

Кто ещё из россиян входит в Зал славы?

Гамова не первый представитель России в Международном зале славы волейбола. Всего в числе почётных членов 17 российских и советских волейболистов.

Все советские и российские члены Международного зала славы волейбола Мужчины: Юрий Чесноков, Константин Рева, Юрий Поярков, Александр Савин, Георгий Мондзолевский, Вячеслав Зайцев, Сергей Тетюхин. Женщины: Инна Рыскаль, Нина Смолеева, Людмила Булдакова, Роза Салихова, Евгения Эстес, Валентина Огиенко. Тренеры: Юрий Чесноков, Вячеслав Платонов, Гиви Ахвледиани, Николай Карполь.

Последним россиянином, которого включили в Зал славы, был Сергей Тетюхин. Он удостоился этой чести в 2021 году.