Волейболистка Гамова высказалась об отстранении российских спортсменов

Российская волейболистка, двукратный серебряный призёр Олимпиады и двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала о мотивации молодых спортсменов вне международных соревнований и их уровне игры.

— Российских атлетов уже во многих видах спорта допустили на международные турниры, где-то даже с флагом и гимном, а волейболисты всё ещё страдают. На каком уровне будут они после возвращения?

– Очень сложно это обсуждать до момента возвращения. К сожалению, лишь когда это случится, мы поймём, на каком уровне находятся команды. Товарищеские игры совершенно не говорят, насколько готов коллектив. Подготовка к крупным турнирам – это отдельная история. Команды подходят к ним в определённой форме. Думаю, легко точно не будет. Нужно быть готовым, что путь возвращения будет долог, тернист и сложен. Но он точно преодолим.

— А как на молодых атлетах сказывается отсутствие международных турниров?

– Мотивировать детей достаточно непросто. У нас было несколько сборов, когда дети просто тренировались, ни к чему не готовясь. Это сложно. Мы всё время им говорим, что не перестаём работать, чтобы в любой момент, когда нас могут вернуть, мы выйдем и покажем, чего сейчас стоим, — приводит слова Гамовой Metro.