Чемпион Европы по волейболу покинул казанский «Зенит»

Чемпион Европы по волейболу Дмитрий Волков покинул казанский «Зенит»
Доигровщик Дмитрий Волков покинул казанский «Зенит», сообщает пресс‑служба клуба.
Российский волейболист с 2021 года провел за команду из Татарстана 218 матчей и завоевал девять трофеев.
— Спасибо за большой вклад в успехи команды, яркую игру, невероятную самоотдачу и незабываемые эмоции болельщиков. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере! — говорится на сайте «Зенита».
В составе сборной России Волков в 2017 году стал чемпионом Европы.