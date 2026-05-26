Чемпион Европы по волейболу покинул казанский «Зенит»

Доигровщик Дмитрий Волков покинул казанский «Зенит», сообщает пресс‑служба клуба.

Российский волейболист с 2021 года провел за команду из Татарстана 218 матчей и завоевал девять трофеев.

— Спасибо за большой вклад в успехи команды, яркую игру, невероятную самоотдачу и незабываемые эмоции болельщиков. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере! — говорится на сайте «Зенита».

В составе сборной России Волков в 2017 году стал чемпионом Европы.