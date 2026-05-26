Чемпион Европы по волейболу назвал «Зенит» "дутыми чемпионами"

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов, являющийся болельщиком московского «Спартака», высказался о чемпионстве «Зенита» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

«Для меня, честно, пусть кто угодно станет чемпионом, лишь бы не «Зенит». Они дутые чемпионы, пробили 850 пенальти, из которых половина левые, — стыдно. Ни одного нормального болельщика нет, который скажет, что «Зенит» стал чемпионом по делу», — передаёт слова Спиридонова «РИА Новости».

«Зенит» в заключительном туре Российской Премьер-Лиги обыграл «Ростов» (1:0) и стал чемпионом сезона-2025/2026. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 балла.

Для «сине-бело-голубых» эта победа в чемпионате России стала 11-й. По этому показателю «Зенит» превзошёл московский «Спартак». «Красно-белые» в прошедшем сезоне завоевали Кубок России.