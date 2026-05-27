Олимпийский чемпион Мусэрский ответил, мог ли не завершать карьеру

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский ответил на вопрос, мог ли он пересмотреть решение о завершении карьеры.

«Нет, таких мыслей даже и близко не возникало. Решение точно не было спонтанным – весь прошлый год я ментально себя к этому готовил. Просто почувствовал, что физически и психологически отдал волейболу абсолютно всё, что мог. Уходить ведь нужно вовремя, на хорошей, красивой ноте – пока ты ещё держишь планку, показываешь высокий уровень. В какой-то момент поймал себя на мысли, что из игры уходит тот самый внутренний драйв. А без огня, который горел во мне всю карьеру, играть искренне и честно уже нельзя. Поэтому весь сезон просто наслаждался каждой секундой на площадке. Сомнений в правильности выбора не было ни разу», — сказал Мусэрский в интервью корреспонденту «Совспорта» Владимиру Можайцеву.

За свою карьеру Мусэрский выиграл Олимпиаду, Чемпионат Европы, Кубок мира, Лигу наций, две Мировые лиги, Лигу чемпионов.