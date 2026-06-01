Призер Олимпиады перешел из казанского "Зенита" в "Динамо"

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио волейболист Дмитрий Волков перешел из казанского "Зенита" в московское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Срок соглашения с доигровщиком не уточняется.

Волкову 31 год. В составе сборной России он также стал чемпионом Европы (2017) и дважды выиграл Лигу наций (2018, 2019). На клубном уровне волейболист по три раза становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. Волков выступал за "Зенит" с 2021 года, а начинал карьеру в новоуренгойском "Факеле".

Ранее ТАСС сообщал, что московское "Динамо" в завершившемся сезоне выиграло чемпионат и Кубок России.