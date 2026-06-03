Почему стоит смотреть женскую Лигу наций по волейболу

Одна из них — Екатерина Антропова, которую в составе сборной Италии видят на другой позиции.

Сегодня, 3 июня, стартовала женская Лига наций по волейболу, в которой 18 сборных поборются за главный трофей.

Несмотря на то что наши волейболистки пока вне игры, понаблюдать за коммерческим турниром всё же стоит. Хотя бы потому, что в составе нескольких команд есть те, кто украсит российскую Суперлигу в новом сезоне. Также интересно узнать сможет ли сборная Италии, за которую выступает экс-россиянка, поднять планку своих побед ещё выше, и кто способен остановить команду Хулио Веласко.

Несокрушимая Италия

Итальянки доминируют на международной арене и играючи расправляются со своими конкурентками на всевозможных турнирах, продлевая фантастическую серию побед, которая насчитывает уже 36 матчей! Это позволило команде выиграть не только чемпионат мира, но и Олимпийские игры – 2024, а также две Лиги наций. В текущем розыгрыше «Скуадра адзурра» постарается оформить «золотой» хет-трик. И тогда до абсолютного доминирования ей останется победить только на чемпионате Европы – 2026.

Самые ожидаемые противостояния

Пожалуй, самыми ожидаемыми в рамках розыгрыша можно считать встречи Италии с командами Бразилии и Турции. Как показал недавний чемпионат мира, именно этим двум сборным удалось приблизиться к итальянкам и даже пошатнуть их уверенность, сыграв с ними пять сетов. И ждать этих интригующих матчей долго не придётся, уже на первой игровой неделе расписание Лиги наций столкнёт эти три мощные глыбы в столице Бразилии. Поэтому с первых встреч розыгрыша будет по-настоящему жарко.

Екатерина Антропова

Экс-россиянка получила итальянское гражданство и уже добилась внушительных успехов в составе «Скуадра адзурра», став двукратной победительницей Лиги наций (2024, 2025) и выиграв историческое золото на Олимпийских играх в Париже. В числе последних достижений стала победа на чемпионате мира, к успеху на котором Антропова также приложила свои руки.

Тогда Екатерина выступала как диагональная и сменщица Паолы Эгону, сейчас же Веласко видит её в роли основной доигровщицы, и даже в заявке у неё указано это амплуа. Интересно, удастся ли этот эксперимент опытному аргентинскому наставнику? Смогут ли два классных игрока находиться на площадке одновременно или Антропова снова будет за спиной Эгону?

Легионеры, выступающие в России

В составе многих национальных команд есть волейболистки, которые в этом сезоне сыграют в российском чемпионате. В сборной Сербии самое многочисленное представительство – начиная с главного тренера Зорана Терзича, который в России помогает штамповать медали казанскому «Динамо-Ак Барс».

Кроме опытного наставника, это две связующие — Рада Перович («Тулица») и Сладьяна Миркович («Корабелка») и пара доигровщиц — Бранка Тица и Йована Цветкович (обе – «Уралочка-НТМК»). Доминиканская мощь Казани – Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес – тоже в деле. И, конечно же, лучший бомбардир российской лиги Киси Насименто («Локомотив») будет защищать цвета бразильской сборной.

Дебютант розыгрыша

Сборная Украины регулярно выступает на континентальных и мировых первенствах, однако в число участников престижного коммерческого турнира вошла впервые. Это стало возможным благодаря высокому месту в мировом рейтинге среди сборных, не участвовавших в Лиге наций. С 2025 года командой руководит поляк Якуб Глушак, с ним украинские волейболистки выиграли Евролигу и заняли 17-е место на чемпионате мира. Посмотрим, каким будет их дебют в Лиге наций.