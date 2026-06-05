Волейболистка Любушкина будет выступать за «Ленинградку»

36-летняя блокирующая Екатерина Любушкина в следующем сезоне будет выступать за «Ленинградку». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ранее стало известно, что Любушкина покинула состав калининградского «Локомотива», за который выступала последние три сезона. Вместе с «Локомотивом» она выиграла золото чемпионата России в сезоне-2024/2025, а в следующем сезоне была назначена капитаном команды.

Любушкина — шестикратная чемпионка России, дважды обладательница Кубка и Суперкубка страны. В составе национальной сборной она становилась чемпионкой Европы в 2015 году. Ранее она также выступала за «Тулицу», московское «Динамо», подмосковное «Заречье-Одинцово», новоуренгойский «Факел».