Волейболист Давыскиба перешел из итальянской «Модены» в казанский «Зенит»

Белорусский доигровщик Владислав Давыскиба перешёл из итальянской «Модены» в казанский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Владислав Давыскиба — новый игрок «Зенит-Казань». Рады приветствовать доигровщика в столице Татарстана! Добро пожаловать в Казань», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Срок соглашения с 25-летним белорусским доигровщиком не сообщается. Последние три сезона Давыскиба выступал за итальянскую «Модену». В составе команды он дважды становился лучшим бомбардиром сезона. В 2022 году Владислав играл за итальянский клуб «Веро Волей», с которым выиграл Кубок Европейской конфедерации по волейболу и был признан MVP турнира.