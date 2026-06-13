Артём Вольвич станет центральным блокирующим в «Зените» СПБ

Серебряный призёр Олимпиады-2020, двукратный чемпион Европы российский волейболист Артём Вольвич перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Об этом объявила пресс-служба клуба. Игрок будет выступать на позиции центрального блокирующего.

«Мы рады, что в следующем сезоне Артём присоединится к нашей команде, с нетерпением ждем ярких матчей с его участием!» – говорится в официальном заявлении пресс-службы санкт-петербургского «Зенита».

В начале июня стало известно, что Вольвич покинул «Зенит-Казань» после 10 проведённых в команде сезонов. В составе казанского клуба Вольвич стал пятикратным чемпионом России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025), двукратным победителем Лиги чемпионов (2017, 2018), выиграл клубный чемпионат мира — 2017 и завоевал по семь Кубков и Суперкубков России.