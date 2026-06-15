Как прошла первая неделя в Лиге наций по волейболу

Без поражений только Бразилия и Япония.

В мужской волейбольной Лиге наций позади первая игровая неделя предварительного этапа. По её итогам лидируют Бразилия и Япония — эти команды не потерпели ни одного поражения. А без побед пока Аргентина и Куба, но у этих неудач есть причины. Рассказываем о главных событиях стартовых матчей.

Кто выглядел хорошо?

Сборная Сербии. В прошлом сезоне команда Георге Крецу смотрелась бледно и могла и покинуть Лигу наций. Состав на первую неделю тоже не вдохновлял, в нём практически не было опытных игроков. Однако сербы одержали три победы, обыграв проблемную Аргентину, Бельгию и вице-чемпионов мира Болгарию. Ярко проявил себя новичок самарской «Новы» Велько Машулович, а в доигровке очень крепко смотрелась пара Вук Кулпинац — Лазар Маринович. Единственное поражение пришлось на игру с Бразилией, но там Крецу выпустил резервистов.

Сборная Японии. После провала на чемпионате мира японцы очень серьёзно отнеслись к Лиге наций. Привезли в Китай почти всех звёзд, разве что связующий Масахиро Секита остался вне игры из-за травм. Как итог — четыре победы. На фоне других команд подопечные Лорана Тийи смотрелись здорово.

Сборная Бразилии. Южноамериканцы также выставили максимально боеспособный состав на первую домашнюю неделю и выиграли все матчи. Провал едва не случился в локальном дерби с Аргентиной, однако сработали замены Бернардо Резенде. Отличный задел для того, чтобы попасть в топ-8.

Кто провалился?

Сборная Франции. Да, смена поколений идёт, но в Оттаву Андреа Джани привёз приличный состав. Вернулся в команду Стефан Буайе, пасовал Антуан Бризар, в доигровке Тревор Клевено, да и Матис Энно уже вполне готов к большим свершениям. В первом матче «трёхцветные» с огромным трудом победили Италию, а дальше последовали поражения во встречах с Канадой, Турцией и Германией. Что-то неладное с олимпийскими чемпионами.

Сборная Канады. Здесь на домашний этап собрали максимум — даже Стивен Маар вернулся, хоть и говорил о завершении карьеры в сборной. Эрик Липпки тоже после пропуска сезона надел майку национальной команды. Но в итоге «кленовые» трижды проиграли, победив только Францию. Все три раза на тай-брейке. Особенно обидным получилось поражение от не самого сильного состава сборной США. Канадцы вели 2:0 по сетам, имели четыре очка перевеса в четвёртой партии, однако отдали матч.

Сборная Болгарии. Вице-чемпионы мира выглядят пока бледно. Много собственных ошибок, не летит подача, и соперники этим пользуются. Иран и Аргентину удалось обыграть, а вот поражения от Бельгии и Сербии явно не то, на что рассчитывали болельщики болгар. Статус фаворитов явно давит на команду.

Сборная Аргентины. Лучано Де Чекко в команде, но с нападением беда. И дело не в связующем. У команды нет диагонального: Пабло Кукарцев травмирован, Бруно Лима карьеру в сборной завершил, а Херман Гомес пока явно не готов тянуть лямку основного. Экспериментировали с нападающими много, пробовали доигровщиков на этой позиции, однако ни одной победы так и не одержали.

Что ещё запомнилось?

Смена лидера в мировом рейтинге. Сборная Польши, приехавшая в экспериментальном сочетании на первый этап, утратила лидерство. Поляки проиграли Словении и Японии, оба раза на тай-брейке, но система устроена так, что она не смотрит на состав, каждое поражение лидера ведёт к потере баллов. Камбэк в матче с Украиной принёс моральное удовлетворение команде Николе Грбича, но в мировой табели о рангах ничем не помог — за эту победу поляки получили 0,01 балла. А лидирует теперь Италия, которая выиграла три матча на неделе.

Судейство. Несколько непонятных решений системы Нawk-eye. В откровенно спорных ситуациях порой она показывала огромный аут, чем вызвала недоверие команд. Арбитры же становятся заложниками этой системы, они не могут отменить решение ИИ. Наверняка команды будут требовать устранить эти проблемы.

Второй этап Лиги наций пройдёт с 24 по 28 июня во французском Орлеане, польском Гливице и словенской Любляне.