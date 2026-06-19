Сербский тренер Праклячич возглавил женский «Енисей»

52-летний сербский специалист Слободан Праклячич назначен главным тренером женского волейбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба красноярской команды.

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Праклячич уже имеет опыт работы в российской Суперлиге. В сезоне-2019/2020 специалист входил в тренерский штаб «Белогорья». Он также работал с семью иранскими клубами. С 2017 по 2019 годы серб входил в штаб турецкого «Халкбанка», в 2020 году – чешского «Beskyd Black Volley» (2020), в сезоне-2021/2020 – польской «Скры» (2021/22), с 2022 по 2025 – венгерского «Капошваре», с которым дважды выигрывал чемпионат страны. Предыдущий сезон Праклячич провёл в греческом клубе «Фойникас Сирос». Он работал со сборными Ирана (2013-2015) и Сербии (2021).

Назначение Праклячича прокомментировал директор по спортивной работе «Енисея» Сергей Хубаев.