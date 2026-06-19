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Сербский тренер Праклячич возглавил женский «Енисей»

Чемпионат.com

52-летний сербский специалист Слободан Праклячич назначен главным тренером женского волейбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба красноярской команды.

Сербский тренер Праклячич возглавил женский «Енисей»
© ЖВК "Енисей"

Праклячич уже имеет опыт работы в российской Суперлиге. В сезоне-2019/2020 специалист входил в тренерский штаб «Белогорья». Он также работал с семью иранскими клубами. С 2017 по 2019 годы серб входил в штаб турецкого «Халкбанка», в 2020 году – чешского «Beskyd Black Volley» (2020), в сезоне-2021/2020 – польской «Скры» (2021/22), с 2022 по 2025 – венгерского «Капошваре», с которым дважды выигрывал чемпионат страны. Предыдущий сезон Праклячич провёл в греческом клубе «Фойникас Сирос». Он работал со сборными Ирана (2013-2015) и Сербии (2021).

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Назначение Праклячича прокомментировал директор по спортивной работе «Енисея» Сергей Хубаев.

«Мы пригласили опытного специалиста, который работал на высоком уровне в разных клубах, в разных чемпионатах, а также со сборными Ирана и Сербии. Конечно, есть определённый риск, что ранее Слободан работал только с мужскими командами, но существует общемировая тенденция, когда тренеры мужских команд переходят работать в женский волейбол и показывают хорошие результаты. Мы собрали большое количество положительных отзывов об этом специалисте, Слободан умеет работать с молодыми игроками и делает упор на их развитии. Будем надеяться, что у него получится реализовать свои задумки и раскрыть потенциал наших игроков, а сотрудничество с ним будет плодотворным», – приводит слова Хубаева пресс-служба клуба на официальном сайте.

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