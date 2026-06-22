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Ильяс Куркаев пополнил состав казанского «Зенита»

Чемпионат.com

Бывший капитан и центральный блокирующий «Локомотива» Новосибирск российский волейболист Ильяс Куркаев официально вошёл в состав клуба «Зенит-Казань». Об этом заявила пресс-служба клуба.

Экс-капитан «Локомотива» пополнил состав казанского «Зенита»
© lokovolley.com

«Добро пожаловать! Очередной новичок казанской команды – 32-летний Ильяс Куркаев, один из лучших центральных блокирующих России. Желаем Ильясу быстрой адаптации в новом коллективе, яркой игры и больших побед в составе казанской команды», — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита-Казани».
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Куркаев является серебряным призёром олимпийских игр в Токио (2020), чемпионом Европы (2017). За «Локомотив» он отыграл 12 сезонов, выступая в нём с 2013 по 2015, а затем с 2016 по 2026 годы.

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