Экс-капитан «Локомотива» пополнил состав казанского «Зенита»

Ильяс Куркаев пополнил состав казанского «Зенита»
Бывший капитан и центральный блокирующий «Локомотива» Новосибирск российский волейболист Ильяс Куркаев официально вошёл в состав клуба «Зенит-Казань». Об этом заявила пресс-служба клуба.
«Добро пожаловать! Очередной новичок казанской команды – 32-летний Ильяс Куркаев, один из лучших центральных блокирующих России. Желаем Ильясу быстрой адаптации в новом коллективе, яркой игры и больших побед в составе казанской команды», — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита-Казани».
Куркаев является серебряным призёром олимпийских игр в Токио (2020), чемпионом Европы (2017). За «Локомотив» он отыграл 12 сезонов, выступая в нём с 2013 по 2015, а затем с 2016 по 2026 годы.
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Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана