Россиянка перешла в американский волейбольный клуб

36-летняя российская доигровщица Яна Щербань стала игроком волейбольного клуба «Северная Калифорния», который в следующем сезоне дебютирует в американской лиге MLV. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

В американскую команду Щербань перешла из индонезийского клуба «Джакарта Пертамина Эндуро». Ранее она выступала в итальянской лиге, где сыграла за «Тальмассонс», «Трентино», «Скандиччи» и «Казальмаджоре».

В России волейболистка играла за саратовский «Протон» (2008–2012), краснодарское «Динамо» (2012–2014), московское «Динамо» (2014–2021) и калининградский «Локомотив» (2021/22). Она присоединилась к «Локомотиву» после сезона в Италии и помогла завоевать чемпионский титул.

В составе сборной России Щербань сыграла 69 матчей.