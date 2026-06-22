Россиянка перешла в американский волейбольный клуб

Россиянка Щербань стала игроком американского волейбольного клуба
36-летняя российская доигровщица Яна Щербань стала игроком волейбольного клуба «Северная Калифорния», который в следующем сезоне дебютирует в американской лиге MLV. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.
В американскую команду Щербань перешла из индонезийского клуба «Джакарта Пертамина Эндуро». Ранее она выступала в итальянской лиге, где сыграла за «Тальмассонс», «Трентино», «Скандиччи» и «Казальмаджоре».
В России волейболистка играла за саратовский «Протон» (2008–2012), краснодарское «Динамо» (2012–2014), московское «Динамо» (2014–2021) и калининградский «Локомотив» (2021/22). Она присоединилась к «Локомотиву» после сезона в Италии и помогла завоевать чемпионский титул.
В составе сборной России Щербань сыграла 69 матчей.
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