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Центральная блокирующая «Тулицы» Прасолова подписала контракт с турецким «Гёзтепе»

Чемпионат.com

Российская волейболистка, центральная блокирующая «Тулицы» Анна Прасолова подписала контракт с турецким волейбольным клубом «Гёзтепе» из города Измир. Об этом сообщила пресс-служба клуба у себя на странице в соцсети.

Российская волейболистка подписала контракт с турецким «Гезтепе»
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«На предстоящий сезон мы достигли соглашения с Анной Прасоловой, российской спортсменкой 1999 года рождения, играющей на позиции центральной блокирующей. Удачи Анне с нашей славной командой в новом сезоне», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
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Прасоловой 26 лет, в России она выступала за «Динамо-Ак Барс» Казань, «Спарту» Нижний Новгород, красноярский «Енисей» и тульскую «Тулицу».

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