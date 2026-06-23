Волейболист Спиридонов прокомментировал сообщения об угрозах убийством жене

Бывший волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал сообщения об угрозах убийством жене. Его слова приводит ТАСС.

Спиридонов заявил, что никаких угроз супруге с его стороны не поступало.

«Все это не соответствует действительности», — сказал спортсмен.

37-летний Спиридонов испытывал проблемы с алкоголем и год назад закодировался. Однако на днях волейболист снова начал пить, после чего написал супруге сообщение с угрозами. На 24 июня у пары назначено судебное заседание по бракоразводному процессу. Спиридонов пообещал жене приехать на место и зарезать ее.

Экс-волейболист играл за сборную России с 2011 по 2015 год. В составе команды он стал чемпионом Европы. Игрок завершил карьеру в 2025 году, его последним клубом был «Эр-Райян» из Катара.