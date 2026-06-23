$74.6285.48

Волейболист Спиридонов прокомментировал сообщения об угрозах убийством жене

Lenta.ru

Бывший волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал сообщения об угрозах убийством жене. Его слова приводит ТАСС.

Волейболист Спиридонов прокомментировал сообщения об угрозах убийством жене
© РИА Новости

Спиридонов заявил, что никаких угроз супруге с его стороны не поступало.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Все это не соответствует действительности», — сказал спортсмен.

37-летний Спиридонов испытывал проблемы с алкоголем и год назад закодировался. Однако на днях волейболист снова начал пить, после чего написал супруге сообщение с угрозами. На 24 июня у пары назначено судебное заседание по бракоразводному процессу. Спиридонов пообещал жене приехать на место и зарезать ее.

Экс-волейболист играл за сборную России с 2011 по 2015 год. В составе команды он стал чемпионом Европы. Игрок завершил карьеру в 2025 году, его последним клубом был «Эр-Райян» из Катара.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости