Связующий Кречетов стал игроком ВК «Локомотив-Новосибирск»

Российский волейболист связующий Егор Кречетов стал игроком ВК «Локомотив-Новосибирск». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

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«К нашей команде присоединяется связующий Егор Кречетов! Он начинал свой профессиональный путь в кемеровском «Кузбассе» — чемпионство в дебютном сезоне 2018/19, Суперкубок России и бронза Суперлиги! Прошлый сезон Егор провел в составе «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Вперёд к новым победам вместе с Локосемьей», – говорится в сообщении клуба.

Кречетову 26 лет, в сезоне 2025/2026 он вместе с командой «Динамо-ЛО» дошёл до четвертьфинала плей-офф мужской Суперлиги чемпионата России.