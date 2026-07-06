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Ришат Гилязутдинов стал главным тренером «Ленинградки»

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Ришат Гилязутдинов стал главным тренером женского волейбольного клуба «Ленинградка». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Ленинградка» получила нового тренера
© ЖВК "Ленинградка"

«Мы очень рады, что в «Ленинградку» приходит самый титулованный тренер российского волейбола после Николая Васильевича Карполя. Ришат Сиразутдинович Гилязутдинов обладает безупречной репутацией и богатым опытом руководства ведущими клубами Российской Суперлиги. Его профессиональный путь отмечен многочисленными наградами как на внутреннем, так и на международном уровне, что свидетельствует о высочайшем классе управления и тактического мышления. Надеюсь, в Санкт-Петербурге у Ришата Сиразутдиновича всё получится, и «Ленинградка» будет продолжать оставаться любимой народной командой под его руководством», – прокомментировал назначение Александр Кашин, бывший главный тренер команды.
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В качестве тренера Гилязутдинов является чемпионом Лиги чемпионов 2014 года, клубного чемпионата мира 2014, шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка России.

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