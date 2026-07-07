Волейболистка Фитисова перешла из «Уралочки-НТМК» в «Корабелку»

Елизавета Фитисова перешла из «Уралочки-НТМК» в «Корабелку»
Блокирующая Елизавета Фитисова стала игроком петербургской «Корабелки». Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Блокирующая Елизавета Фитисова ближайшие два сезона будет защищать цвета «Корабелки». Добро пожаловать на борт, Лиза! Больших и красивых побед вместе с нами!» — говорится в заявлении клуба.
В прошлом сезоне Елизавета Фитисова стала вторым бомбардиром «Уралочки-НТМК» и девятым по результативности игроком чемпионата России.
В системе ВК «Уралочка» Лиза провела 8 лет и стала двукратным чемпионом Молодёжной лиги, двукратным чемпионом Кубка Молодёжной лиги, чемпионом Международного фестиваля Университетского спорта, серебряным призёром Высшей Лиги А и Суперлиги, сербряным призёром Кубка России.
В прошлом сезоне «Уралочка-НТМК» заняла четвёртое место на чемпионате России, а «Корабелка» – седьмое.
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