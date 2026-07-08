В Госдуме отреагировали на допуск сборной России по волейболу до международных турниров
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на допуск сборной России по волейболу до международных турниров.
«Это действительно радостная и прекрасная новость! Рекомендации МОК и восстановленный ОКР сделали своё дело. Большая благодарность нашему Олимпийскому комитету, нашему Министерству спорта и самой федерации. Потому что этот долгий переговорный процесс точно стал информационным поводом по восстановлению нашей федерации. Я поздравляю всех спортсменов! Теперь надо готовиться к соревнованиям, отстаивать интересы страны и своей федерации. Российский волейбол всегда считался одним из сильнейших в мире! Уверен, они ещё не раз будут нас радовать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
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