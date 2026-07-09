Олимпийская чемпионка высказалась о допуске российских волейбольных команд

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова заявила «Матч ТВ», что очень рада допуску российских волейбольных команд на международную победу и уверена, что в скором времени россияне будут допущены на соревнования во всех видах спорта.

В среду Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские клубы и сборные на международные турниры. Днем ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

— Искренне рада допуску на международные соревнования наших волейболистов. Мы видим, что каждые несколько дней дверь перед нами понемногу открывается. Прекрасно! Думаю, полная победа по допуску наших спортсменов близка. Хочется пожелать нашим волейболистам хороших выступлений, — сказала Иванова «Матч ТВ».

Использование российского флага, гимна, национальных цветов и любой другой национальной символики на соревнованиях будет осуществляться по усмотрению FIVB и Европейской конфедерации волейбола (CEV).