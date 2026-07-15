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Патрушев перечислил самые яркие победы российских волейболистов

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Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев ответил на вопрос о самых ярких, по его мнению, победах российских волейболистов.

Названы самые яркие победы российских волейболистов
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«Конечно же, игра наших женщин на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, которые они выиграли. Массу ярких впечатлений подарило „золото“ олимпийского Лондона у мужской сборной. В 2019 году сборная России стала победителем впервые в истории чемпионатов мира по пляжному волейболу. К сожалению, на Олимпиаде в Токио наша пара завоевала только „серебро“, — приводит слова Патрушева „РИА Новости“.
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Ранее, 8 июля, Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских спортсменов.

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