Чемпион ОИ выступил против допуска России к международным стартам

Двукратный чемпион ОИ Бризар выступил против допуска России к международным стартам
Чемпион Олимпийских игр (2020, 2024) в составе сборной Франции по волейболу Антуан Бризар негативно отреагировал на решение Международной федерации волейбола (FIVB) снять все ограничения с российских спортсменов.
«Последний официальный матч России был против нас в олимпийском финале 7 августа 2021 года в Токио (победа Франции 3:2). Я считаю решение FIVB, которая последовала рекомендациям МОК, довольно скандальным. Я могу понять ситуацию, когда отдельные российские спортсмены выступают без флага и в индивидуальном порядке. Но возвращение сборной России в Лигу наций в следующем году или участие в чемпионате мира в Польше ради попытки квалифицироваться на Олимпиаду — этого я не понимаю. Для меня это противоречиво, потому что ничего не изменилось», — приводит слова спортсмена издание L'Équipe.
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