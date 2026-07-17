Китайская связующая стала игроком ЖВК «Енисей»

Китайская связующая Чень Синьтун стала игроком волейбольного клуба «Енисей»
Связующая китаянка Чень Синьтун в предстоящем сезоне будет выступать за ЖВК «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
На протяжении своей карьеры волейболистка в основном играла в Китае — «Тяньцзинь Бохай Банк» (2012/2013 и 2019/2023), «Пекин» (2015/2019), «Шеньчжэнь Чжунсай» (2023/2024 и 2025/2026). А также китаянка провела сезон в корейском клубе «Хвасеонг» (2024/2025).
В составе сборной команды Китая спортсменка стала чемпионкой мира среди молодёжных команд U21 (2013) и победителем чемпионата Азии (2018).
На клубном уровне на её счету два чемпионства Китая, победа на клубном чемпионате Азии и Китайских национальных играх
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