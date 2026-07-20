Стали известны четвертьфинальные пары Лиги наций по волейболу

Определились четвертьфинальные пары мужской Лиги наций — 2026 по волейболу. Матчи пройдут с 29 по 30 июля в Нинбо, Китай.

Волейбол. Мужчины. Лига наций — 2026, финал. Четвертьфинальные пары:

Япония — Китай;

Италия — США;

Польша — Украина;

Словения — Турция.

Отметим, сборная Китая получила путёвку в финал за счёт статуса команды-хозяйки соревнований.

Полуфинальные матчи мужской Лиги наций пройдут 1 августа, матч за третье место — 2 августа, матч за титул — также 2 августа.

В 2025 году Лигу наций у мужчин выиграла сборная Польша (во второй раз в своей истории).