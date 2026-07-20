Российская волейболистка перешла в «Галатасарай»

Российская диагональная Вита Акимова перешла в «Галатасарай»
24-летняя российская диагональная Вита Акимова стала волейболисткой турецкого «Галатасарая». Контракт между сторонами заключён на один год.
Акимова перешла в «Галатасарай» из миланского клуба «Веро Воллей». До него она два года защищала цвета итальянской Новары. В первом сезоне стала лучшим бомбардиром команды.
Акимова начала профессиональную карьеру в системе «Динамо-Ак Барса», дебютировав в составе казанской команды в Суперлиге-2016/2017.
В рамках игры за сборную России Акимова становилась призёром молодёжного чемпионата мира и чемпионкой Европы среди девушек, а также Европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Аргентинцы получили все 9 последних карточек ЧМ-2026 – 6 в финале против Испании, 3 – в полуфинале с Англией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о финале ЧМ: «Поздравляем, Испания! Европа празднует вместе с вами»
Шон Стрикленд: «Футбол – это гейская игра. Как взрослый мужик может притворяться, что его ударили?»