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Российская диагональная Вита Акимова перешла в «Галатасарай»

Чемпионат.com

24-летняя российская диагональная Вита Акимова стала волейболисткой турецкого «Галатасарая». Контракт между сторонами заключён на один год.

Российская волейболистка перешла в «Галатасарай»
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Акимова перешла в «Галатасарай» из миланского клуба «Веро Воллей». До него она два года защищала цвета итальянской Новары. В первом сезоне стала лучшим бомбардиром команды.

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Акимова начала профессиональную карьеру в системе «Динамо-Ак Барса», дебютировав в составе казанской команды в Суперлиге-2016/2017.

В рамках игры за сборную России Акимова становилась призёром молодёжного чемпионата мира и чемпионкой Европы среди девушек, а также Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

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