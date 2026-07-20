Российская волейболистка перешла в «Галатасарай»

24-летняя российская диагональная Вита Акимова стала волейболисткой турецкого «Галатасарая». Контракт между сторонами заключён на один год.

Акимова перешла в «Галатасарай» из миланского клуба «Веро Воллей». До него она два года защищала цвета итальянской Новары. В первом сезоне стала лучшим бомбардиром команды.

Акимова начала профессиональную карьеру в системе «Динамо-Ак Барса», дебютировав в составе казанской команды в Суперлиге-2016/2017.

В рамках игры за сборную России Акимова становилась призёром молодёжного чемпионата мира и чемпионкой Европы среди девушек, а также Европейского юношеского олимпийского фестиваля.