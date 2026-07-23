Женская сборная Турции вышла в 1/2 финала Лиги наций по волейболу

Волейболистки сборной Турции вышли в 1/2 финала розыгрыша Лиги наций – 2026, обыграв в четвертьфинальном матче Канаду со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17).

Волейбол. Лига наций – 2026. 1/4 финала, женщины:

Турция – Канада – 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17).

В полуфинале турецкие волейболистки сыграют с победителем встречи между сборными США и Китая.

За выход в полуфинал Лиги наций — 2026 среди женщин поборются восемь команд: США, Китай, Турция, Канада, Италия, Нидерланды, Бразилия и Япония. Напомним, сборная Канады впервые в истории вышла в «Финал восьми» женской Лиги наций. Китай стал участником финальной части турнира на правах организатора.

Действующим победителем Лиги наций среди женщин является команда Италии. В финале турнира 2025 года они обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).