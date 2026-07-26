Сегодня, 26 июля, состоялся финал и матч за бронзовые медали в женской Лиге наций — 2026 по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в воскресенье.

Волейбол. Лига наций — 2026, женщины. Результаты матчей 26 июля:

Финал: Турция – Бразилия – 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Матч за бронзу: Китай – Италия – 1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 13:25).

Решающий этап женской Лиги наций проходил в Макао, Китай. За победу сражались восемь команд: США, Китай, Турция, Канада, Бразилия, Япония, Италия, Нидерланды.

В финале турнира 2025 года победу одержали волейболистки Италии, которые обыграли Бразилию со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).