Либеро «Динамо» высказался о приходе в команду доигровщика Волкова

Либеро сборной России и московского «Динамо» Евгений Баранов поделился мнением о приходе в команду доигровщика Дмитрия Волкова.

– Ваш клуб сделал один из самых громких трансферов в межсезонье. Дмитрий Волков команду пополнил. Как он вписался в коллектив, как его приняли? Конкуренция выросла, не помешает ли это на самом деле? Когда человек приходит в сыгранный годами коллектив, тут свои нюансы могут быть.

– Дима – замечательный игрок и человек. У нас огромный плюс в том, что у нас есть костяк 1995 года рождения. Мы друг с другом знакомы тысячу лет и, конечно, общались и вне волейбола, понимаем характеры друг друга, знаем, что от кого ждать. Поэтому Дима, я уверен, хорошо впишется в наш коллектив. Да уже вписался!

А с точки зрения конкуренции… Она всегда есть. Есть в этом и минусы, и плюсы, но я думаю, что сезон длинный, играть будут все. А уже в важных играх, в плей-офф будет уже играть тот, кто сильнее. И это нормально, это спорт. Я считаю, что мы по крайней мере на бумаге выглядим очень сильно, очень органично. Посмотрим, как сложится сезон, но, думаю, будет всё хорошо, – сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.