«Огромный плюс». Баранов назвал одно преимущество мужской сборной России по волейболу
Либеро сборной России Евгений Баранов признался, что считает глубину состава и высокий уровень российских игроков одним из главных преимуществ сборной.
«Вообще Лига наций – это сложный турнир с точки зрения логистики, потому что проходит по туровой системе, ты катаешься по всему миру, играешь много матчей подряд. И у нашей сборной есть огромный плюс. У нас огромное количество игроков высокого уровня. И это позволило бы грамотно распределить нагрузку, снизить её, уменьшить количество травм, усталость от перелётов. У многих команд нет возможности собрать два-три равноценных состава, на долгой дистанции это сказывается. Поэтому считаю, что сборная России бы точно в Лиге наций выступила очень хорошо, была бы сейчас в числе лидеров. Но не знаю, снесли бы всех или нет (улыбается). Играть в волейбол сейчас научились все. Очень много сильных команд, сложные игры, поэтому не буду говорить, что обязательно бы победили», – сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Круговому интереснее смотреть РПЛ, чем ЧМ: «Скучал по нашему чемпионату. На все 99,9%»
Карпин о ЧМ-2026: «Откровением для меня стал Месси – в 39 лет он продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам в расцвете сил. 2-е место Аргентины – его заслуга»
Лисандро о критике Аргентины на ЧМ: «Оснований для ненависти нет. Нас считают высокомерными, но это больше характеризует тех, кто так говорит. Относимся к соперникам с уважением»